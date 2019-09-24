قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يدير قناة الجزيرة القطرية، منددا بالتعامل مع القناة ووصفه بـ"بيع المواقف السياسية في سوق النخاسة".

وأضاف الإبراشي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، أن القناة القطرية لم تعد تلتزم بمعايير المهنية، مشيرًا إلى أنها باتت تعمل في إطار تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.

وتابع: "أنا بشوف إن التعامل معاها وصمة عار، لكن إن الوصمة دي تتحول لبيع للوطن في سوق النخاسة، وللأسف ما ينفعش المواقف تكون مدفوعة الثمن، وفي شاشات الإخوان".

وفي سياق متصل، عرض الإبراشي، تسريبًا للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، هاجم فيها الدولة المصرية، كما كان يساوم فيها القناة القطرية للحصول على مبالغ مالية مقدرة بالدولارات، من أجل الحديث معها ووصف مقدم البرنامج المداخلة بـ"الاسترتبيز السياسي".