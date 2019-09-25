أبو سعدة: الإخوان رفضوا الخروج من رابعة وأطلقوا الرصاص على قوات الأمن

قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كل طوائف الشعب المصري تعرضت للعنف على جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال تصريحات برنامج "الآن"، الذي يقدمه الإعلامي شادي شلش، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن الجماعة الإرهابية استخدمت القنابل في الكثير من المناطق المزدحمة مثل ميدان التحرير ومحطة مصر، وهو ما يؤكد على عدم وجود أي ظهير شعبي للإخوان.

وتابع: "دي عمليات تفجير عشوائي، لأنهم بيقولوا إن الشعب رحب بالجيش المصري على جثث ضحاياهم، دي أكذوبة، لأنهم رفضوا الخروج من رابعة والممر الآمن وبدأوا بإطلاق الرصاص".

وأكد أن الجماعة الإرهابية لم يعد لها أي ظهير شعبي، مشددًا أن الإخوان مجرد تنظيم سري لا يحتك بالناس ويسعى إلى التغيير بالقوة.