قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدولة المصرية تكتسب قوتها من الإرادة الشعبية وليس المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بمثابة صفعة على وجه جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الإبراشي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي": "لو مفيش أي إرادة شعبية ولو لثانية واحدة ينتهي أي نظام".

وتابع: "أشد المظاهرات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون ضد الرئيسين التركي والإيراني، وهناك أيضًا تظاهرات ضد الصين وروسيا، لكن قناة الجزيرة لا تنقل إلا تظاهرات بعض أفراد الإخوان ضد الدولة المصرية، ولا يمكن لها أن تتناول إلا تلك المظاهرات، فهي تركز على حوالي 50 شخصًا تحشدها الإخوان".