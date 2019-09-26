قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يرى حالة جميلة ومعنويات مرتفعة من قبل الشعب المصري على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواطنين في الشوارع، مضيفًا: "فيه حالة من الاختلاف في الشارع، في حالة من الأمل، مبقاش فيه إحباط والتهويل اللي كان حاصل اليومين اللي فاتوا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "الناس واقفة بتقول أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، فيه حالة فوقان وفيه حالة تحدي غريبة، ممكن يكون فيه شوية قلق، بس أنا سعيد بالحالة دي، لو سمحتم محدش يهتم، كلكم عرفتوا النصب والكذب بيتعمل ازاي من جانب أعضاء عناصر الإخوان الإرهابية".

وأشار إلى أنه لمس في الشارع حالة من الوعي واللامبالاة الذكية، مضيفًا: "أنا ما قلتش إن الإعلام الآخر غير مؤثر ومش موجود، بس أنا بقول إنه أصبح يُنظر له نظرة ثانية خالص، الشعب المصري بقى يصد، كل حاجة حصلت في البلد الفترة اللي فاتت دي امتحان".

وتابع أديب: "يوم الجمعة اللي جاية انزل واتفسح اللي رايح يزور أمه اللي رايح جنينة الحيوانات، الإخوان بيحاولوا يصدروا دلوقتي إن قوات الأمن هتتعب، لا أنا عاوز أقولهم إن محمد بيه بتاع قسم الهرم حد تاني خالص، عينه مفتحة وبقى عنده كاميرات في الشوارع، مش محتاج يوقف العساكر 5 أيام في الشارع".