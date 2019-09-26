حذر الإعلامي عمرو أديب، الشعب المصري من الانسياق وراء دعوات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لإحداث فوضى في الشارع المصري يوم الجمعة المقبلة، حيث استعرض أديب، مقطع فيديو للإخواني الهارب خالد صادق وهو يهاجم القوات المسلحة المصرية ويُحرض على مؤسسات الدولة من أجل إسقاطها.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هناك من يدعو المواطنين للنزول في الميادين بدون أي خطة، محذرًا المواطنين: "دول عاوزين يخلصوا منكم مرتدين ثوب الوطنية، الناس دي بتدفع بيكم لحافة الهوية، بيضحوا بيكم".

فيما سخر الإعلامي من تصريحات المقاول الهارب محمد علي، حيث عرض أديب فيديو له يحث المواطنين على النزول في المظاهرات قائلًا "انزلوا اتظاهروا وأنا هرجع مصر قريبا"، حيث قال أديب: "أنت فاكر أنك نازل مصر بجد والشعب كله مستنيك".

وأوضح الإعلامي، أن الجيش المصري والشرطة المصرية وقفا بجانب الشعب المصري في كل المواقف، وخاصة عند عزل محمد مرسي، لأن القوات المسلحة لمست إرادة شعبية لتغيير المضللين والمخربين.