أعفى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأكد الخشت أنّ الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، وتقدم الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

الخشت: مستمرون في دعم الطلاب غير القادرين

وكان الخشت قرر في وقت سابق، عدم زيادة المصروفات الجامعية هذا العام ومصروفات المدن الجامعية، رغم الزيادة في غلاء المعيشة، إذ يدفع طلاب المدن جزءًا بسيطًا لا يُقارن بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الجامعة، ويدفع الطالب 160 جنيها للإقامة، و185 جنيها للتغذية طوال الشهر للوجبات الثلاث.

وفي العام الماضي، أعفت جامعة القاهرة نحو 5000 من الطلاب غير القادرين من المصروفات الدراسية، من منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن وأبنائها الطلاب غير القادرين.