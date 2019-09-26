أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وشركة لوفتهانزا الألمانية، أكبر شركات الطيران في القارة الأوروبية، توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بين الشركتين الأعضاء في تحالف ستار، لإتاحة المزيد من النقاط لعملاء الشركتين سواء في أوروبا أو في مصر.

من جانبه، قال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ "مصر للطيران تستهدف توفير شبكة خطوط واسعة لعملائها تصل بهم إلى وجهات السفر الأكثر طلبًا، خاصة في قارة أوروبا، وبموجب توسيع الاتفاقية الحالية مع شركة طيران لوفتهانزا، أصبح بإمكان عملاء مصر للطيران السفر إلى هامبورج وكولون في ألمانيا، ومدينتي نيس بفرنسا ووارسو ببولندا".

وقال هيكو هيدوتش رئيس قطاع الشراكات والتعاون بمجموعة لوفتهانزا الألمانية في فرانكفورت: "سعداء أنّه أصبح بإمكاننا توفير رحلاتنا أمام عملاء شريكنا مصر للطيران إلى المزيد من الوجهات في ألمانيا. وفي ذات الوقت أصبح بإمكان عملاء لوفتهانزا الاستفادة من رحلات مصر للطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ".

وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "بعد النجاح الذي حققته مصر للطيران في تعاونها مع شريكنا بالتحالف لوفتهانزا، فإنّ مصر للطيران تحرص على توسيع وجودها في القارة الأوروبية عن طريق الوصول إلى وجهات جديدة تلبي رغبات عملائنا".

و السفر على رحلات الاتفاقية يوفر العديد من المميزات لعملاء الشركتين، بما في ذلك خدمة Thorough Check-in التي تسمح بإنهاء إجراءات السفر من أول نقطة للمغادرة، والاستمتاع بمميزات برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus، والرحلات إلى هامبورج وكولون متاحة للبيع والسفر عن طريق القنوات البيعية لمصر للطيران، مثل الموقع الإلكتروني egyptair.com، بينما ستصبح الرحلات إلى نيس ووارسو للبيع اعتبارًا من 2 أكتوبر، على أن تبدأ الرحلات إلى المدينتين اعتبارًا من 9 أكتوبر 2019.