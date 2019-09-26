عثرت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، على سيارة نقل مُبلغ بسرقتها، بعد اشتباه خفراء عزبة النور التابعة لنقطة صفط الشرقية التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، في السيارة أثناء تواجدها بجوار مقابر القرية.

كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود إشارة من ربيع رشاد صابر، شيخ خفراء عزبة النور التابعة لنقطة صفط الشرقية بمركز الواسطى، تفيد بأنه أثناء مروره بمنطقة المقابر المتاخمة للعزبة، عثر علي سيارة ربع نقل بيضاء اللون ماركة شيفرولية تحمل لوحات معدنية رقم ( 4216 ف ي ج ).

وتبين من فحص السيارة بمعرفة خبير المفرقعات، خلوها من أي مواد متفجرة. وبالكشف الفني عليها عبر الحاسب الآلي، تبين أنها تحمل شاسية رقم (710273 ) موتور رقم (2308 ) ملك، أحمد سعد عبد العال محمد، مقيم بناحية كفر عمير مركز طامية الفيوم، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 12470 /2019 جنح مركز شرطة طامية. تم التحفظ علي السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأمر مدير أمن بني سويف بتحفيز شيخ الخفراء، معنويا وماديا ليقظته وإبلاغه عن الاشتباه في تواجد هذه السيارة بجوار المقابر.