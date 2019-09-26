نقلت منظمة الصحة العالمية اليوم، عن وزارة الصحة السودانية أنّ 8 أشخاص توفوا جراء الكوليرا في السودان، 6 منهم في ولاية النيل الأزرق، وأشارت إلى أنّ عدد الإصابات بالكوليرا التي سجلت في البلد الواقع في الجزء الشرقي من شمال أفريقيا، بلغ 184 حالة بينها 128 بولاية النيل الأزرق و56 في ولاية سنار.

وأوضحت المنظمة في بيان: "وفق سجلات وزارة الصحة السودانية، سجلت 8 حالات وفاة مرتبطة بالكوليرا 6 منها في ولاية النيل الأزرق و2 في ولاية سنار"، ونقل البيان عن ممثلة المنظمة في السودان نعيمه القصير: "نعمل على مدار الساعة مع وزارة الصحة الاتحادية والسلطات في الولايات للسيطرة على الانتشار والحد من الوفيات".

وأكدت المنظمة أنّ 36 طنا من أدوية الكوليرا والمساعدات الطبية وصلت إلى العاصمة الخرطوم ويتم الإعداد لتوزيعها على المنظمات التي تشارك في جهود الحد من الوباء، موضحة أنّ هذه الشحنة يمكنها معالجة 2.500 من مرضى الإسهال وسيتم توزيعها على مراكز علاج الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار وبعض الولايات المجاورة التي تزداد فيها مخاطر الانتشار.

ومرض الكوليرا ناتج من بكتيريا تعيش في مصادر المياه ويمكن أن يؤدي للوفاة إذا لم يعالج، كما أنّ نقص المياه النظيفة خارج الخرطوم وضعف إمكانات القطاع الصحي يزيدان مخاطر انتشار المرض في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.

وقضى العشرات بسبب الإسهال عام 2016 بعد تسجيل نحو 1000 إصابة بالكوليرا في ذلك العام في مختلف أنحاء السودان، ومعظم سكان النيل الأزرق من أصول أفريقية وشكل الولاية مركزا لمتمردي الحركة الشعبية- شمال السودان في حربها ضد السلطات في الخرطوم منذ عام 2011، وأعلن الجيش السوداني وقفا لإطلاق النار في مناطق النزاع بما فيها النيل الأزرق عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.