تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار شاب مشنوقا داخل منزل أسرته بمدينة القصير جنوب المحافظة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم العثور على جثة شاب "طالب في الصف الثاني الثانوي التجاري"، مشنوقا داخل غرفته بشقة بمدينة القصير، وبإجراء التحريات، تبين أن الطالب أقبل على الانتحار، وانتهز فرصة غياب والدته عن المنزل، وقام بشنق نفسه داخل غرفته، وتم العثور على الجثة وحول رقبته حبل.تم تحرير محضر بالواقعة وتكليف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.