هجومه على الدولة المصرية ورموزها بادعاءات وافتراءات كاذبة، روّجها في مقاطع فيديو عبر قناته على يوتيوب، دفع إلى تصدر مقاول الشائعات الهارب محمد علي، تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر، إذ غرّد نشطاء الموقع بهاشتاجات هاجموه فيها على ما يدعيه في حق الوطن ورموزه.

وقبل دقائق، تصدّر هاشتاج "محمد علي خان وطنه" تويتر، إذ انهالت التعليقات المهاجمة له على موقفه من الوطن ورموزه، ودفاعا عن مصر، وهي كما يلي.

علق حساب باسم نجلا، قائلا: "الجبان محمد علي".

وغرّد حساب باسم "نوتيلا": "جبان هربان عاوز يقوم ثورة من على البحر، وبيتكلم بلسان الغلابة، وكل ده لمصالحه الشخصية، متعملوش من خاين بطل".

ووصف حساب باسم سمسمة مقاول الشائعات الهارب، قائلا: "خاين وعميل".

كما وصفه حساب باسم عماد أحمد، قائلا: "خائن وخسيس".

ووصفه أحد مغردي تويتر بأنّه "مرتشي".

واستنكرت إحدى الناشطات على تويتر ما يقول مقاول الشائعات الهارب، متسائلة: "مين محمد علي أصلًا؟".

وغرّد حساب باسم مروان بكار، قائلا: ": "عايز تبوظ البلد".

وكان مقاول الشائعات الهارب محمد علي، شنّ هجومًا على الدولة المصرية ورموزها من خلال عدد من الفيديوهات سجلها وبثها عبر قناته على يوتيوب، حرض فيها المصريين على التظاهر وبث الفوضى.