حبس عاطلين بتهمة قتل عامل في البحيرة

قررت النيابة العامة في أبو المطامير، اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل انتقاما منه لتعديه بالضرب على شقيق أحدهما.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من ضباط مباحث مركز أبو المطامير، بالعثور على جثة عامل في منتصف العقد الثاني من العمر، وبمناظرتها تبين أن المجني عليه بكامل ملابسه وتعرضه لجروح طعنية في البطن والظهر، وعثر بطيات ملابسه على 5 جنيهات.

أمر اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة، وبالفحص تمكن فريق البحث من من تحديد هوية المتهمين، وهما "م.ع.ع" 18 سنة، مزارع، و"م.م.ل." 18 سنة، مزارع، من جيران المجني عليه، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأفاد المتهم الأول، برغبته في الانتقام من المجني عليه، لضرب المجني عليه لشقيقه، ما أدى للنيل من كرامة عائلته بالمنطقة، فقرر التخلص منه، وأضاف أنه استعان بالمتهم الثاني، واستدرجا الضحية في دراجة نارية دون لوحات معدنية - ملك المتهم الثاني - بزعم التنزه وتعاطي المواد المخدرة، وحال وصولهم لمكان الواقعة، تعدى عليه الأول بالسكين فأودى بحياته، وألقيا جثته بمكان العثور عليها، وقال المتهم الثاني أنه شل حركة المجني عليه لمنعه من مقاومة المتهم الأول وأثناء ذلك تعرض لإصابته بجرح قطعي باليد اليسرى.وحرر المحضر اللازم بالواقعة.