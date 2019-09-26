"بنتي اتحبست 10 أيام بجروحها وحروقها في بيت جدتها لأمها، لحد ما رائحة الجروح ظهرت في المكان" هكذا أكد محمد سمير حافظ، 25 سنة، والد الطفلة "جنة" والمقيم بقرية "بساط كريم الدين" مركز شربين بمحافظة الدقهلية في بداية حديثه مع "الوطن"، وقال الوالد، الكفيف، :"أم جنة كانت واقفة تتفرج وجدتها بتحرق في جسمها، وجنة قالت لي علي كل حاجة حصلت لها، وأن جدتها بتعذبها بالكي بالشقرف، وخالها رضا ماسكها ومامتها واقفة تتفرج، وبنتي الأخرى أماني عمرها 6 سنوات كانت تبكي مش قادرة تساعد أختها، والست دي محدش قادرعليها خالص".

وأضاف الأب الكفيف وهو يبكي في حديثه لـ "الوطن" أن بنتي أماني مازالت معاهم في بيت جدتها لأمها، ويضربوها لكي تشهد أن أختها الصغيرة جنة، 5 سنوات، هي من وقعت على زيت مغلي حتى تنجو الجدة من العقاب، ومن يريد أن يساعدني يأخذ بنتي منهم، حرام تفضل معهم بعد تعذيبها على يد جدتها وأمام أمها.

ويحكي الأب مأساته مع زوجته فيقول: "اتجوزنا عامين، وضربتني وبهدلتني وأخذت ذهبها، ورموا لي الطفلتين" جنة وأماني" وكانت جنة عمرها 4 شهور، وعشت مع أهلي وكنت لا أنام إلا وطفلتي علي ذراعي، حتى وصل عمرها 3.5 سنوات، ولكن صدر حكم قضائي بضم الطفلتين لجدتهما من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أنه فوجئ يوم السبت الماضي بتليفون أن جنة في طوارئ مستشفى شربين لأن جدتها ضربتها وعذبتها، وجرينا على المستشفى، ونقلوها إلي مستشفى المنصورة الدولي، ولقيت البنت متبهدلة، ومحروقة من تحت في أماكن حساسة من جسمها، ثم حبستها جدتها في حجرة من 10 أيام، وهي مكسورة ومحروقة، حتى كانت ريحة البنت وحشة ورموها في المستشفى.

وذكر أنهم عندما سألوا جدتها في المستشفى مين اللي عمل فيها كده، قالت لهم إن مرات أبوها هي اللي عملت فيها كده رغم أني لم أتزوج بعد بنتها .

وقالت أماني سمير حافظ، عمة الطفلة "جنة" أن أخي كفيف، ولا يستطيع أن يمشي بمفرده ولذلك تركت معه ابني يمشي معه، وينقله من مكان إلي أخر، ومن يوم ما أخي تزوج وهو يعيش في مشاكل بسبب زوجته.

واستمعت النيابة العامة اليوم إلي أقوال والدها الكفيف والذي اتهم جدة الطفلة لأمها بالتسبب في إصابتها والتي أدت إلي بتر الساق، وأكد أن الطفلة وشقيقاتها الكبرى في رعاية والدتها وجدتها، منذ عدة شهور.

يذكر أن الدائرة المدنية بمحكمة شربين والمنعقدة فى غرفة المشورة، أمرت اليوم، بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجه إليها، بعد قبول استئناف النيابة العامة قرار قاضى المعارضات بالمحكمة بإخلاء سبيل المتهمة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد" الدولي" لاستكمال العلاج.

انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلي مكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعي "س. ح" ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء ع. ع" - 41 سنة"، ربة منزل، بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لاإراديا.