جددت النيابة العامة، حبس المتهمة بقتل ابن شقيقتها في العياط، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث نسبت نيابة العياط إليها تهمة القتل العمد.

وجاء في التحريات أنّ المتهمة سددت لابن شقيقتها 3 طعنات حتى فارق الحياة، بعد أن تدخل لفض مشاجرة بين المتهمة ووالدته، بسبب خلافات أسرية.

بدأت الواقعة بورود بلاغ للمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، من مستشفى العياط، بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

وأضافت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية للقطاع، أنّ الفحص أوضح أنَ المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية، في أثناء فضه مشاجرة بين والدته وخالته، لخلافات عائلية بينهم، استلت خلالها الخالة، سكينا، وسددت به طعنة له، فسقط غارقا في دمائه.

وتولى أهالي قرية المتانية نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنّه فارق الحياة.