أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس أنّه سينهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في حال أقدم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على ضم جزء من الضفة الغربية.

وفي سبتمبر الحالي، استبق نتنياهو الانتخابات التشريعية في إسرائيل بالتعهد بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، في مساحة توازي ثلث الضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس إنّه "في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإنّ جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".

وتابع أنّه "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وسنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب".

وكان الرئيس الفلسطيني حذّر من خطوات مماثلة في يوليو، من دون اتخاذ إجراءات.

وشدد عباس في كلمته على رفض "ما يسمى بصفقة القرن أو أي حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية".