أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، بأن الحكومة الإسرائيلية تنوي عقد اجتماعها الأسبوعي، اليوم، في منطقة غور الأردن.

وأعربت سلطنة عمان ، أمس السبت، رفضها تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي ذلك، تزامنا مع الاجتماع الاستثنائي الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، على مستوى وزراء الخارجية في مقر المنظمة بمدينة جدة، بناء على طلب السعودية، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس وزرائها فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.