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اختيار 21 طالبا لتدريبهم على تشغيل قطار يصل "العاشر" بالعاصمة الإدارية

اختيار 21 طالبا لتدريبهم على تشغيل قطار يصل "العاشر" بالعاصمة الإدارية

أسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في مصر

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"الأرصاد": سقوط أمطار على السواحل الشمالية.. وطقس معتدل على القاهرة

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سعر اليورو اليوم الأحد 15-9-2019 في مصر

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