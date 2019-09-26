أعربت الإعلامية شويكار خليفة، رائدة الرسوم المتحركة في مصر، عن إعجابها الشديد بالمسرح السياسي الساخر "ورا الستارة"، والذي يُجسد شخصيات فنية وسياسية بشكل كرتوني محبوبة للجماهير، موضحة أن مثل هذه البرامج نفتقده في مصر والوطن العربي، حيث إن الشعب المصري معروف بالسخرية والتريقة، "ساعات بنتريق على نفسنا حتى".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن مثل هذا المسرح حقق أشياء ليست موجودة، وللأسف لا أحد ينتبه لمثل هذه الأعمال، ويجب عرضها على شاشات التليفزيون من أجل مشاهدة أكبر عدد من المواطنين له.

وتابعت: "المسرح استدعى شخصيات محبوبة بإفيهات عظيمة، وشخصيات سياسية معروفة وفنية، ومن الممكن أن تكون طريقة من طرق أن نوصل للمواطنين معلومات أو إيضاح فكر معين، لأن مثل هذه المسرحيات الساخرة تزيد من وعي المواطنين، في ظل المؤامرات التي تتعرض لها مصر".