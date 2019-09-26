شارك الأمين العام العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اجتماع على المستوى الوزاري لشركاء الأونروا والدول المانحة، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أبو الغيط في كلمته في اللقاء أن دعم الأونروا هو دعم للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها وليس فقط في الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تُبذل لتخريب عمل الأونروا أو تغيير التفويض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقديم خدماتها لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط وجه الشكر لكافة الدول المانحة للأونروا مؤكداً أهمية مواصلة دعم هذه الوكالة التي تقوم بعملٍ محوري في خدمة الاستقرار الإقليمي، والحيلولة دون تحول ملايين اللاجئين إلى فريسة سهلة لجماعات الإرهاب والتطرف، وذلك من من خلال ما توفره الأونروا من فرصٍ تعليمية وصحية لهؤلاء اللاجئين، وبخاصة الأطفال والشباب من بينهم.

ودعا أبو الغيط في كلمته كافة الدول الصديقة للعالم العربي وللفلسطينيين للعمل على ضمان تجديد التفويض الممنوح للأونروا لمدة ثلاث سنوات أخرى خلال التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، مؤكداً أن التلاعب بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تغيير تفويض الأونروا لن يحظى بأي أغلبية على الصعيد الدولي، وأنه من المهم توجيه رسالة من خلال هذا التصويت تعكس حالة الإجماع الدولي المؤيد لعمل الأونروا والداعم لها.

يُذكر أن الاجتماع الوزاري عُقد بدعوة من كل من الأردن والسويد، وشارك فيه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موجريني، وعددٌ من الوزراء العرب والأوروبيين.