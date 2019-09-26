قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن بعض وسائل الإعلام أشاعت وجود تظاهرات في مصر، بالرغم من قلة عدد المتظاهرين.

وأضاف خلال مقابلة خاصة لـقناة "العربية": "أشاعوا وجود تظاهرات على حس 200 و300 واحد ينزلوا الشارع، هنا المظاهرة في مصر يعني نص مليون أو 100 ألف أو 10 آلاف شخص، وللأسف فيه تضخيم، ولو طلعت الكاميرا على سطوح وصورت الولاد دول وهم بيشتموا كانت الناس ضحكت عليهم وتتريأ عليهم".

وسخر ساويرس من دعوات التظاهر، قائلًا: "منجحوش حتى ينزلوا 3000 مواطن عادي مش مدفوعين من الجماعة إياها وده معناه إن الرأي العام في مصر غير مستعد إطلاقًا للتضحية بالاستقرار والتقدم الذي تحقق خال السنوات الأخيرة".