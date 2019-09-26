قال الفنان شريف منير، إنه يرتدي بدلاته من المصمم "أحمد حمدي"،وهو من قام صمم بدلته التي ظهر فيها في مهرجان الجونة السينمائي بنسختيه الحالية والماضية.

وأضاف "منير" خلال استضافته ببرنامج "أحلى النجوم" على فضائية "المحور"، أن السينما العالمية بها العديد من النجوم الكبار الذين يمتلكون العديد من بيوت الأزياء العالمية والمصممين الذين يظهرونهم في المهرجانات بأفضل حُلَّة لهم.

واستطرد شريف منير: "احنا مقصرين في عدد الأفلام اللي بتتعمل، وده علشان فيه ظروف في الفترة اللي فاتت كانت متلخبطة شوية، وشايف إن السينما بترجع بشكل كويس جدا وأقوي".

وأوضح أن مهرجان الجونة كانت بدايته مبهرة بشكل كبير: "سعدت وانبسط أني لقيت مهرجان واخد الاهتمام ده، ومصروف عليه كتير، والسنة اللي فاتت شاركت فيه بأغنية الجونة، وكانت مبهجة للغاية".

وأكد الفنان أن الشباب الذين يظهرون في المهرجان، هم شباب واعد جدا، يعلمون عملهم بشكل جيد، ويؤدونه على أكمل وجه: "مفيش لخبطة، وبنيجي على الأوض والتنظيم صح".