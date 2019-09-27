أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شنكر وجود فريق أمريكي أوروبي سعودي أممي يحقق في هجوم أرامكو.

وأضاف شنكر في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس أن بلاده تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو.

وقال إن واشنطن تعلم أن ميليشيا الحوثي هي وكلاء إيران، وأن طهران هي من تقدم لها الأسلحة، موضحا أن الأوروبيين أيدوا موقف بلاده بأن الاعتداء على أرامكو جاء من إيران، وأن الهجوم كان من الشمال، لافتا إلى أن الفريق المشترك سيقدم تقريرا شفافا عن تورط إيران بالهجوم.

من جهة أخرى، لفت شنكر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمانع في إجراء حوار مع إيران لكن ليس بشروط إيرانية، موضحا في الوقت نفسه أن التفاوض مع إيران سيكون على اتفاق جديد و عن تدخلات إيران في المنطقة.