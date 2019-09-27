سخر الإعلامي عمرو أديب، من نشر قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، مقطع فيديو، لتظاهرة مزعومة، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث عرض خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، عددًا من ميادين المنصورة خالية من أي مواطنين.

وعرض أديب، أيضا، فيديو للمظاهرة المزعومة، حيث يهتف المشاركون فيها كلمة "حرية" بلهجة غير مصرية، مضيفًا: "والله لو فيه مظاهرة لأجيبهالكم هنا، ولو مفيش هقولكم مفيش، ولو في حاجة اتعملت على السريع وخلصت، هقولكم برضوا".

واستطرد ساخرًا: "والله يا جماعة بندور على المظاهرة مش لاقيينها"، عارضًا ميادين المنصورة من خلال بث مباشر على شاشة "EXTRA NEWS".