نفى الإعلامي عمرو أديب، ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول بيان مزعوم ومنسوب للمخابرات العامة المصرية من تحذير المواطنين من الخروج غدًا لدعم الدولة المصرية، قائلًا: "مش فاهم يعني، يعني لو المتحدث العسكري كنا قولنا ماشي، لو وزارة الداخلية كنا قولنا ماشي ليهم صفحات على الفيس بوك، إنما مخابرات ازاي".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه من يريد النزول غدًا والتظاهر في حب الدولة "ينزل وينبسط"، مضيفًا: "المخابرات المصرية لا ترسل أي رسائل للناس، ولا صفحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي عاوز ينزل ينزل".

وأشار إلى أن كل الجهات الأمنية والسيادية ستقوم بالتأمين على أجمل وجه، مضيفًا: "اللي عاوز ينزل يتفسح وينبسط ينزل، مفيش تعليمات من الدولة إن محدش ينزل، يعني المخابرات سابت المواقع الإخبارية والبرامج التليفزيونية والبيانات الرسمية وهتيجي تكتب على الفيس بوك".

وتابع: "مصر لديها مواقع إخبارية وبرامج تلفزيون وعندها مليون حاجة، توصل بيها ما تريده لأى حتة في العالم".