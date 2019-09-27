تامر الخشاب يكشف زيف تحويل تظاهرات بـ30 يونيو على أنها معادية للسيسي

استعرض المخرج تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، في برنامج "مساء DMC"، مقطع فيديو يّكشف طريقة قيام اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية في فبركة الفيديوهات والصور وخاصة فيديوهات التظاهرات ونشرها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الخشاب، بتحويل مظاهرة في شوارع مصر أثناء ثورة 30 يونيو والذي خرج الشعب المصري لطرد جماعة الإخوان وعزلهم من حكم مصر، إلى مظاهرة أخرى تمامًا، حيث قام باستبدال اللافتات والشعارات المدونة عليها وظهرت وكأنها مظاهرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المخرج التليفزيوني، إلى أنه قد شاهد العديد من الفيديوهات الغير حقيقية عن التظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية، حيث تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية فيديوهات عديدة قديمة، على أنها تحدث حاليا، رغم أن المواطنين يرتدون ملابس شتوية.