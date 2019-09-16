أكد المخرج تامر الخشاب، أحد المشاركين في المؤتمر الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن العدو يصنع حالة من حالات التوتر، ليتمكن من العمل داخل المجتمع المصري.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن العدو يستخدم صورة أو فيديو مفبرك لصناعة هذه الحالة مشبهًا العدو بالساحر الذي يزيف الواقع ولا يغيره.

وأوضح الخشاب أنه يتم تزييف الواقع بصورة أو بفيديو أو بخبر مقتطع مستخدمًا أساليب الاحتيال الإعلامي ليستطيع العمل على وعي المواطنين ومن أجل أن يتم ترديد هذا الكلام السلبي ليٌسلم به كأنه حقيقة.

واستدعى الخشاب المثل الشهير الذي أطلقه وزير إعلام هتلر "إكذب إكذب إكذب حتى يصدقك الناس في النهاية".

وعرض الإبراشي فيديو للمخرج تامر الخشاب مفبرك لجفاف النيل يظهر فيه طفلين وهم يلعبان في نهر النيل ويقفان في وسط النهر بينما تبلغ مياه النيل منتصف أجسادهما.

من جهته قال الخشاب إن الفيديو كتأكيد لشائعة جفاف النيل بسبب تصدير مياة النيل لإسرائيل، ومهاجمة مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، الذي أطلقه الرئيس السيسي.