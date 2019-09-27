استعرض الإعلامي عمرو أديب، البيان المزعوم لضباط مخابرات مصري حول مناشدة الشعب المصري المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم النزول غدًا في تظاهرات في ميدان الشهيد هشام بركات والمتظاهرين، قائلًا: "إيه كل الشائعات دي، إشمعنا إحنا حرام علينا نقول للناس انزلوا، بلدنا وإحنا حرين، ولا هو حرام علينا، وحلال عليكم، وبعدين من إمتى المخابرات المصرية ليها صفحة على الفيس بوك".

وقام الإعلامي بتقطيع صورة البيان على الهواء، قائلًا: "إحنا ناس كافيين خيرنا شرنا.. واللي عايز ينزل ينزل، واللي عايز يقعد يتفرج على ماتش يقعد، أو يعمل حلة محشي يعمل، أو يروح لحماته يروح، أنتم مالكم ننزل ولا مننزلش"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

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وأوضح أنه سيكون هناك احتفالية غدا عند المنصة بحضور عدد من الفنانين والرياضيين، وستكون الاحتفالية في الرابعة عصرا، معقبا: "أربعة عندنا يعني علامات النصر مش زي إخواتنا البعداء".

وكان نجوم الفن في مصر، أعلنوا فيه دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، وناشدوا المواطنين بالنزول بميدان الشهيد هشام بركات والمنصة بمصر الجديدة للتأكيد على دعمهم للدولة المصرية.