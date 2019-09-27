عرض الإعلامي عمرو أديب، فيلما تليفزيونيا من إخراج ساندرا نشأت يرصد رأي الشارع والمواطنين في المظاهرات والأحداث الجارية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال أحد المواطنين خلال الفيلم: "الداعين للتظاهرات مش مصريين، دول خونة وعاوزين البلد تقع، عاوزين يخربوا الدولة المصرية، القصة مش قصة أكل وشرب، القصة إن الناس دي عاوزة تقسم مصر، مصر لو وقعت الدول العربية كلها هتقع".

فيما قال آخر: "والله لو فيه فوضى حصلت في مصر مش هنلاقي رغيف العيش، اتقوا الله في مصر، مش مشكلة ناكل بس نمشي بحرية، لما يخيرونا بين الأكل والشرب وبين نكون زي سوريا، لا طبعا مش مشكلة الأكل ولا الشرب المهم نعيش في أمان".

وقال أحد المواطنين: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بجد وإخلاص، ولولا هو كنا زمنا دلوقتي بنقتل في بعض، حرام عليكم، ارحموا مصر".