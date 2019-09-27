"الإخوان مرعوبين".. عمرو أديب: كل الجروبات السرية للجماعة اخترقت

كشف الإعلامي عمرو أديب، إن الجروب الخاص باللجان الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية "حشد 3" يديره شخص يُدعى أحمد مصطفى، بعد فشل القيادي الإخواني هاني صبري في الحفاظ على سرية الجروبات عقب اختراقها، موضحًا أن الجروب يضم 19 شخصًا، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وسخر أديب، من فشل الإخوان وإقدامهم على عمل جروبات سرية ويتم اختراقها أيضًا، قائلًا: "إحنا بنعرف كل التفاصيل، يعني أحمد مصطفى اللي بيدير الجروب ده، هو حاليا في الأردن ومقيم هناك، ومن مواليد 19 يوليو 1984، خلوا أحمد مصطفى يعمل الجروب التالت لأن هاني أبو دماغ عجباني اتحرق خلاص".

وأوضح الإعلامي، أن كل جروبات الإخوان تم اختراقها، وهم الآن يشعرون بالرعب والخوف، كما أنهم يشعرون أن مجموعاتهم تم اختراقها وكل المعلومات يتم عرضها على قنوات التليفزيون المصري، مؤكدًا أن الإخوان داخل هذا الجروب يصفون هذين اليومين بالوقت الفارق، ويريدون نشر الفوضى في أسرع وقت.

وتابع: "اللي المصريين عملوه اليومين اللي فاتوا والوعي اللي ارتفع، خلاهم مرعوبين أنهم لو معرفوش يعملوا حاجة الموضوع هيكون باظ، الإخوان خايفيين جدا"، موضحًا أن خطة الإخوان تعتمد على إرسال رسائل بشكل عشوائي للمواطنين عبر "الواتساب" لتحريضهم ضد الدولة.