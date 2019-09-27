مينا مسعود يكشف أصعب مشهد في "علاء الدين": أمي لما شافته قالت يا لهوي

حكى الفنان العالمي مينا مسعود عن أصعب المشاهد التي واجهته في فيلم "علاء الدين" وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وحكى "مسعود" عن مشهد الغرق، مشيرًا إلى أنه صوَّر المشهد في أكبر حمام سباحة في إنجلترا على عمق 6 أمتار، لافتًا إلى أن والدته ووالده حضروا تصوير هذا المشهد الصعب وأول ما شاهدته والدته صرخت قائلة "يا لهوي انت بتعمل كده ازاي"، مؤكدًا أنه نصح والدته بألا تشاهد تصوير المشهد وقال لها "ماما يُستحسن لو عايزة تروحي تعملي شوبنج".

وأوضح مسعود أنه كان يبقى تحت الماء لدقائق ويعطونه جرعة أوكسجين ليواصل تصوير المشهد الذي كان يصوره تحت الماء بالفعل.