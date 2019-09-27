استنكر الفنان العالمي مينا مسعود حديث بعض الشباب المصريين باللغة الإنجليزية وعدم تحدثهم العربية في مصر، وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال مسعود: "أنا استغربت إن ممكن يكون شاب عايش في مصر وما بيتكلمش عربي كويس وبيتهيألي الجيل الصغير في مصر فاكر إن الإنجليزي ده حاجة كول ولما تروحي أمريكا هتكتشفي أن الكول هو إنك تتكلم عربي".

وتحدت الإعلامية منى الشاذلي ضيفها وطلبت منه 3 طلبات أولها أن يلعب بـ3 كرات، ونجح مينا مسعود في ذلك وصفق له الحضور بشدة، وطلبت منه أن يقول مثل مصري ورد مسعود: "اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها"، وكان التحدي الأخير أن يؤدي رقصة من رقصات فيلمه الشهير "علاء الدين" ووافق وطلب تعليم أحد الأطفال الرقصة التي أداها بالفعل.

ومينا مسعود هو ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 وشارك في بطولة فيلم "علاء الدين" ونال شهرة واسعة بعد المشاركة في الفيلم.