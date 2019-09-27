حكى الفنان العالمي مينا مسعود عن طفولته في كندا وزياراته المتكررة لمصر، وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وأوضح مسعود أنه غادر مصر وهو ابن 4 سنوات مع والده ووالدته وإخوته، مشيرًا إلى أن أكثر مشكلة كانت تقابله هي أن شخصا يعايره بأنه ليس أمريكيًا، لافتًا إلى أنه كان يعيش في منزله حياة مصرية كاملة، ويأكل الأكلات المصرية التقليدية "البامية والممبار وكبد وقوانص وكوارع وقلقاس وملوخية وكشري" وكان يتحدث اللغة العربية في منزلهم بينما يتحدث الإنجليزية في الخارج.

وأشار مسعود إلى أنه عاد لمصر وعمره 12 عاما وتكررت زياراته لمصر وتحسن خلالها نطقه للغة العربية.

وحكى مسعود عن كواليس فيلمه الشهير "علاء الدين"، مؤكدًا أنه ساعد في تأليف بعض المشاهد مع الفنان العالمي ويل سميث.

وقلد مسعود خلال اللقاء بعض الأصوات المصرية، مشيرًا إلى أن بدايته في التمثيل كانت في تقليد بعض الأصوات المصرية.