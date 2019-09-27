أثنى سيرجي راتشكوف، سفير بيلاروسيا في القاهرة، على مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربي المصرية، والشركات البيلاروسية، معربا عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سيستمر في التطور خلال فترة عمل السفير الجديد، زيارة السفير البيلاروسي في القاهرة، خاصة بعد انتهاء فترة اعتماده لدى مصر.

وأشاد "راتشكوف"، خلال زيارته لوزارة الإنتاج الحربي، بما تم تحقيقه على مدار السنوات الـ6 الماضية، والتي شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في ظل تبادل الزيارات بين رئيسيها، والتي كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في يونيو الماضي، والتي تؤكد العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين.

ووجهت وزارة الإنتاج الحربي، الشكر، للسفير البيلاروسي المنتهية ولايته، على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، ما أسهم في تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي ونظيرتها البيلاروسية، مما أثمر عن عقود وبرتوكولات في التصنيع المشترك لكل من "الشاحنات، محركات الديزل، الجرارات، اللوادر والمعدات الثقيلة، المعدات الزراعية، الصوامع"، وكذلك توسيع آفاق التعاون مع شركات بيلاروسية أخرى، من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات جديدة منها "تصنيع سبائك الألومنيوم"، إلى جانب التعاون في المجالات الدفاعية.