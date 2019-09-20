أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم، أنها وضعت خارطة طريق للبدء فى تنفيذ مشروع ضخم لإنتاج مكونات محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تتيح توليد الكهرباء على مدار الـ24 ساعة.

وقالت الوزارة، فى بيان، إنها استقبلت الدكتور هانى النقراشى، خبير الطاقة العالمى، لبحث إمكانية تنفيذ المشروع الذى يعتمد على ما يُعرف بـ«نظام الطاقة الشمسية المركزة»، حيث من المقرر أن تتخذ «الإنتاج الحربى» خطوات لتوطين تلك التكنولوجيا فى مصر، وتصنيع محطاتها فى إحدى شركات الوزارة.

وعرض «النقراشى» نموذجاً لمحطة تعمل بهذا النظام فى جنوب إسبانيا، مشهورة باسم «الجوهرة الشمسية»، وهى أول محطة فى العالم قادرة على توليد الكهرباء أثناء الليل، حيث تخزن الطاقة لمدة 15 ساعة كاملة، يتم استخدامها فى توليد الكهرباء، عن طريق مجموعة من المحولات، وبذلك يمكن إنتاج الكهرباء على مدار الـ24 ساعة».

وأكد العالم المصرى تنفيذ تلك المحطات فى الصعيد والمناطق النائية لتوليد الكهرباء، لمجموعة مدن متقاربة، وأيضاً على السواحل المنتشرة بمصر، لتحلية مياه البحر بالإضافة إلى توليد الكهرباء.

من جهته، اقترح المهندس أسامة كمال إطاراً زمنياً ومالياً لتنفيذ المشروع، مؤكداً أهمية البحث عن أهم المصنّعين لتلك التكنولوجيا فى العالم، وعقد شراكة معهم لتوطينها فى مصر، على أن تمول البنوك الوطنية المشروع.