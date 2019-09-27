"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

حفل الفنانة أنغام، على مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال سيتي، 9 مساء، وأسعار التذاكر 350، 450، 550، 650 جنيها.

استعراض أوبرا عايدة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، 8 مساء، وأسعار التذاكر 80، 110، 160 جنيها.

حفل فرقة المصريين ونجوم المستقبل بقيادة الموسيقار هاني شنودة، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، 8 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها.

حفل نوران أبو طالب، في درب 1718، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 107 جنيهات.

مهرجان سماع الدولي للإنشاد و الموسيقي الروحية، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، 8 مساء.

عرض الأراجوز، في مساحة فن، 4 مساء، وسعر التذكرة 15 جنيها.