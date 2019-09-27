حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، 248 ألف جنيه بدور العرض، أمس، وفقا لبيان صادر عن شركة "دولار فيلم"، ويحمل الجزء الثاني من الفيلم شعار "عودة أسود الأرض"، بطولة: أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، ومحمد ممدوح وكوكبة من النجوم.

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 139 ألف جنيه، أمس، وهو تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ولاء الشريف.

بينما حقق فيلم "خيال مآته" إيرادات وصلت إلى 93 ألف جنيه، أمس، بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وهو بطولة: أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

واحتل فيلم "الكنز 2" المرتبة الرابعة بموسم عيد الأضحى، حيث حقق 4 آلاف جنيه، أمس، وهو بطولة: محمد سعد، محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، أحمد رزق، أحمد حاتم، هند صبري، جمال عبدالناصر، ومن إخراج شريف عرفة، بينما حقق فيلم "أنت حبيبي وبس" إيرادات وصلت إلى 9 آلاف جنيه، أمس.