واصلت قناة الجزيرة القطرية، سقطاتها المهنية الكاشفة لتوجهها المحرض ضد الدولة المصرية وشعبها وجيشها، حيث نشر الحساب الرسمي للقناة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بثا مباشرا لمظاهرات وصفوها بالمعارضة للرئيس السيسي في الأقصر، بينما كتبوا أسفل البث "مظاهرات مؤيدة للسيسي"، في مشهد فاضح للارتباك والكذب المستمر.

ولم يفوّت المصريون الناشطون على "تويتر" هذه الفرصة ليلقنوا القائمين على القناة درسا جديدا ويكشفون كذبهم، حيث كان تعليق "تحيا مصر.. فيديوهات قديمة ومفبركة أنا من الصعيد ولا يوجد مظاهرات" هو الأبرز تلاه آخرون أكدوا دعمهم لبلادهم وجيشهم ورئيسهم. فيما سخر آخرون من المشهد بقولهم: "الجزيرة كده تمام محدش يرصلهم تاني"

وتجمع آلاف المصريين، منذ صباح اليوم الجمعة في مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، معلنين رفضهم لدعوات الفوضى والتخريب، وكان أبرز التجمعات تلك التي استقبلت الرئيس عبدالفتاح السيسي فور عودته من نيويورك، في مشهد وطني، دفع الرئيس للنزول من سيارته ومصافحة عدد منهم وتوجيه كلمة للمتجمعين وللمصريين جميعا.