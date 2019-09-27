أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم ولن تعود، مضيفا: "لا الجيش المصري ولا الشرطة ولا الشعب هيسمحوا بكدا، واللي أتكوى مرة مش هيتكوي الثانية".

وأضاف موسى، خلال حديثه في الفترة المفتوحة على شاشة "صدى البلد"، أن الإرهابي علي بطيخ هو المسؤول العسكري اليوم في الجماعة الإرهابية، خلفا للإرهابي محمد كمال، الذي جرى تصفيته في المعادي.

وأكمل: "بطيخ هو من يدير حركة التنظيم من تركيا، وهو من سُرب تسجيل له وهو يحذر أعضاء جماعته من الاقتراب للكنايس والأديرة، وهو بمثابة تأكيد على الجُرم الذي ارتكبته الجماعة في الكنائس السنوات الماضية، أوعى يخوفك وهو بيعمل كدا علشان محدش ينزل النهاردة".

وتابع موسى أن "الجماعة الإرهابية من المتوقع أن تقوم بأي عمل إجرامي، ولكننا مررنا بما أكثر من ذلك في 2013 و2011، وجرى تجاوزه، ولذلك الشعب المصري اليوم يتحدى التنظيم الإرهابي".

واستكمل موسى أن المصريين نزلوا اليوم من أجل استقرار الوطن، ولكي يواجهوا الإخوان ويؤدون دورهم الوطني، ولكي يقولوا "لا للفوضى".