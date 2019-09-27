شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، خلال 48 ساعة، أسفرت عن ضبط 2097 قضية تموينية متنوعة.

وخلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز قضايا الغش التجاري التي جرى ضبطها خلال الـ48 الماضية.

القليوبية

جرى ضبط المدير المسئول عن مجزر لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لحيازته 17 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن – هياكل دواجن – أرجل دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

البحيرة

كما جرى ضبط 2 من مالكي محلات الأسماك غير المرخصة بمنطقتي رشيد والمحمودية بمحافظة البحيرة، لقيامهما بتجميع الأسماك النافقة قدرها 2,875 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الشرقية

تمكن القوات من ضبط المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، لتصرفها في 59,650 طن دقيق بلدى مدعم، خلال العام الحالي، لبيعها في السوق السوداء.

الجيزة

جرى ضبط المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "لحوم" بدائرة قسم ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية 1,070 طن "مفروم دواجن"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.