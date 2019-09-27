قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، إن الإعلام، اليوم، قرر أن يؤدي دوره على أكمل وجه، مضيفا أن "الجميع اليوم يعمل من أجل مصر، والإعلام المصري يدافع عن بقاء الدولة والشعب المصري".

وأضاف موسى، خلال حديثه في الفترة المفتوحة على شاشة "صدى البلد"، "الشعب المصري موجود في الشارع والإعلام موجود ينقل كل مايحدث بالشارع، ولن نترك الشعب أبدا مرة أخرى للإرهابيين الخونة في تركيا وقطر".

وأكد أن الشعب قرر أن ينزل إلى الشارع ويحمي بلده، متابعا: "محدش يقلق.. واللي عاوز ينزل ينزل، لأن نزول المصريين وتأييدهم للجيش وللرئيس هو صفعة لكل الإرهابيين المتواجدين في تركيا وقطر، وكل إرهابي في أي مكان".

ولفت إلى أن التنظيم الإرهابي دفع أموالا كثيرة لأسر مصرية من أجل النزول للشارع، مشيرا إلى أن المصريين لن يقبلوا بالتنظيم الإرهابي مرة أخرى.