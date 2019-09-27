قال الفنان محمد رمضان، إنه سيشارك في تظاهرات المنصة بمدينة نصر، الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة.

وأضاف خلال بث "حي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مشاركتنا أثبتت إننا شعب رجالة مش وِدَن، مش إحنا الشعب اللي يتحرك زي البلايستشين من دول بره، إحنا المصريين أسياد العالم، إحنا الحضارة والعراقة والتاريخ".

وردد رمضان أغنيته الأخيرة "هي فوضى"، المنددة بدعوات التظاهر، في طريقه للتوجه إلى المنصة للمشاركة في التظاهرات الداعمة لرئيس الجمهورية، مضيفا: "الرجالة أفعال مش لعب عيال".