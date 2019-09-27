قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إنه لا يّترك الهاتف من يده خلال مهرجان الجونة السينمائي، حيث إن الحدث كبير للغاية ويحضره شخصيات كثيرة ومهمة للغاية، موضحًا أنه لا يترك هاتفه من أجل أن يكون قادرا على استيعاب أي مشكلة أو تلبية أي طلب من الحاضرين، "مقدرش أقفل التليفون وأنزل اتفسح".

وعن أقرب الفنانين له على المستوى الشخصي، رد "ساويرس"، خلال حواره في برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد: "الفنانة يسرا تربطني معها علاقة شخصية، أنا أعرفها من زمان أوي، وكمان تربطني بالزعيم عادل إمام علاقة شخصية لأني ممتن لهذه الشخصية التي ضحكتني وأنا صغير أكثر من أي حد آخر".

وتابع: "حاسس إن مهرجان الجونة كأنه واحد جالة عيل صغير، وابتدى يكبره وبقى عنده 3 سنين وبقى يمشي وبيكون رأي وتوجه، واستطاع أن يقف وراء كل المهرجانات وبيقول أنا موجود"، موضحًا أن مهرجان الجونة أقنع نجوم الفن أن هناك اهتمام بهم، وأن السينما ستعود للازدهار مرة أخرى في مصر.

وواصل: "مصر أول ناس عملت سينما في أفريقيا وفي الشرق الأوسط لما كان الباقي معندهوش حتى تليفزيون".