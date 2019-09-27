قال الإعلامي عمرو أديب، إن لعنة الفراعنة ستظل تطارد المقاول الهارب طوال حياته.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "طالع يقول فين الناس، أنت قاعد تبيع وتشتري فينا، المقاول طالع يقول أبوس إيديكم عايزين نرجع".

وتابع: "هتفضل عمرك كله ماشي في الشارع تبص وراك، وخايف حد يتف في وشك، ولعنة الفراعنة هتفضل وراك"، مشيرا إلى أن وعي المصريين هزم الإخوان ووجه ضربة قاضية ضد الإخوان ومذيعيهم، "المذيعين ضيعوكم النهاردة، وكانوا مجهزين الشرب والأكل وهيحتفلوا على جثث ودم الشعب المصري".

واستطرد: "قنوات الجزيرة سابت مصر حاليا واتجهت للجزائر، وزمانهم بيقولوا طالما المصريين مطلعوش معانا نشوف غيرهم، وطبعا الباقيين عندهم مناحة النهاردة".