قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، إن العراق يمر بمرحلة تغيير ترتكز على الانتعاش الاقتصادي، ومد جسور التعاون مع كل دول المنطقة والعالم، مضيفا خلال حديث مع نخبة من أبرز الباحثين والخبراء بالشأن العراقي في مجلس العلاقات الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما أفادت قناة"السومرية نيوز" العراقية، أن "التكامل الاقتصادي في المنطقة يقلل من فرص عودة الإرهاب مجدداً".

وأشار صالح، إلى أن "بناء علاقات اقتصادية يعتبر الحل الأمثل لبناء علاقات سياسية تخدم شعوبنا، وتحقق المصالح الوطنية، وترسخ حالة الاستقرار والأمن إقليمياً ودولياً"، موضحا أن العراقيين حققوا انتصارات كبيرة ضد الإرهاب، ويريدون أن يحافظوا عليها، مؤكداً أن الانتصار ك‍ان حقيقيًا لكنه غير مكتمل، ويتطلب دعماً دولياً من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن أمله أن يصبح العراق نقطة التقاء لدول الجوار والعالم بعيدًا عن الصراعات.