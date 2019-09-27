قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين بالخارج كانوا الأكثر قلقا على مصر والداخل المصري.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "بقولهم اطمنوا مصر بخير وجاتلي رسائل كتير وبقولهم اطمنوا، مصر مش بس الناس اللي جوا لكن واللي برا كمان، كذلك العرب المتعاطفين مع مصر، فيه ناس وقفت من المغرب والإمارات وساندوا الدولة المصرية وشاركوا في حفلة الفنان محمد رمضان".

وتابع: "أنا مش مع إغلاق فيس بوك لكن أنا طالب إنه يطبق المعايير الموجودة، ويوقفوا فيديوهات الإرهاب أو التحريض، واللي بيعمله المقاول والإخوان والناس اللي معاه لازم الفيس بوك يقفل كل دا عليهم".

واستطرد: "مصر لازم تاخد إجراءات واضحة، الفيديوهات اللي بتحرض على الشرطة والجيش مينفعش تمر كدا".

وطالب أديب الدولة ومجلس النواب ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لازمة ضد فيس بوك.