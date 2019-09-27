عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، تسجيلا صوتيا للإخواني هاني صبري، يحث فيه عددا من الإرهابيين على الترويج للتظاهرات والشائعات لهدم الدولة المصرية.

وقال أديب: "هوريكوا حاجة فيها إحباط جامد للجماعة الإرهابية، وياعيني هاني صبري كل ميغير جروب يتم اختراقه".

وعرض أديب تسجيلا صوتيا لصبري قال فيه: "ربنا يكرم، وشدوا حيلكم، عمرو أديب هيطلع يحفل علينا، عايزين إحنا اللي نحفل على الـ*** عمرو أديب، وبنقول للأمنجي اللي معانا ينقل".

وتابع أديب: "دماغك حلوة وعجباني يا هاني، عيب يا هاني تشتمني، وأنا مش هقدر أشتمك وممكن أقولك حاجات تضايقك، الراجل وصل لمرحلة إن عايز التظاهرات تحصل عشان أديب ميحفلش عليكم، أنت تافه".

واستطرد: "أديها باظت وأنا بوجه نداء للمخابرات القطرية والتركية يغيروا الطقم دا كله، ولازم يتغير وهاني صبري نموذج للفشل الأمني والإعلامي، أنا بحب بلدي ومستعد أعملها أي حاجة والبلد دي النهاردة بتقولك يا هاني رسمي والمصريين قالوها رسمي النهاردة وقالوا إحنا شعب جدع وقالوا مش هتخيل حركاتكوا علينا تاني".

وأوضح: "البلد دي فيها ناس مبتنمش، وفيه حد سهران عشان يشوف التخطيط اللي ضد بلدنا، والنهاردة مصر تكسب".