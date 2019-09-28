كشف محمود مقبول، مراسل برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر"، تدليس قناة الجزيرة، وبين حقيقة ادعائها بشان وجود مظاهرات في المحافظة للتنديد بحكم الرئيس السيسي.

وقال مقبول، إن فيديو التظاهرات المزعوم خاص بأحد الموالد الدينية وهو مولد أبو النعمان الشبلي، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد عددًا كبيرًا من هذا النوع من المناسبات.

وأضاف أن الجماعة الإرهابية وقناتها استغلتا الحدث، واقتصتا جزءً منه وادعيتا أنه عبارة عن تجمع جماهيري مناهض لرئيس الدولة.

وأشار، إلى أن القناة ادعت أيضًا وجود مظاهرة في أخميم، وهو ما ثبت زيفه أيضًا، بعدما انتقل إلى الميدان ووجده هادئًا ومستقرًا، حتى أنه لم يشهد التكدس المروري المعتاد، على حد قوله.

وأكد مراسل برنامج "الحكاية"، على أن المحافظ مستقرة وأن أهلها داعمون للدولة المصرية، ولا يقبلون دعوات الفوضى: "الناس بيقولوا إحنا شايفين مدى الاهتمام، مكنش عندنا محاور على النيل بقى عندنا وكباري مشروعات كبيرة وعملاقة بعد ما كنا مهمشين، المحافظة بقى ليها متحف عظيم، والسياح في متحف سوهاج، موجودين زي ما هم موجوين في الأقصر".

وهاجم الإعلامي عمرو أديب، قناة الجزيرة، واصفًا ما فعلته بـ"المستوى المنحط": "شغلانتنا ليها مبادئ وضمير، لما نروح البيت نبقى عاوزين نحس إنك جايب جول بجد مش بإيدك، معرفش ليه بقيتوا حيوانات كده".