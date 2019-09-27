قال الإعلامي عمرو أديب، إن أشد ما يؤلم جماعة الإخوان الإرهابية وتابعيها هو سير اليوم عكس ما كانوا يتوقعون.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "وهما علوا سقف توقعات لأنهم كانوا متخيلين إنهم هيعملوا حاجة لكن الشعب المصري كان ليه رأي مغاير، عندنا ظروف ومشاكل وإصلاح اقتصادي لكن البلد هتخلي قسوة الإصلاح الاقتصادي تقل بشكل كبير الفترة المقبلة".

وتابع: "بنصح المقاول إنه يروح يشوف بار يسهر فيه أحسن، لأن مصر كسبت النهاردة بولادها".

واستطرد: "ياريت لو مكرم محمد أحمد يسيبني 5 دقائق لأن فيه شوية حاجات عايز أقولها بس انتوا النهاردة قولتوا ووفيتيوا".

وأكد أن "ضابط المخابرات القطري اللي ماسك الجزيرة جابهم مسح بيهم الأرض وقلهم مش للدرجادي، مهنية الكذب مش موجودة وانتهت، ودي نفس الفيديوهات اللي في كل المحافظات، والواد أبو فانلة صفرا موجود في كل بلد، المظاهرة قعدت 5 أو 10 دقائق، ولو أنا اللي بصرف على قناة الشرق هسحب الفلوس".