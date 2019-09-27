وسط هتافات "الجزيرة فين؟.. الشعب المصري أهو"، توافد الآلاف من المواطنين إلى النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، في مظاهرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة، ضد دعوات التخريب والفوضى المعلنة من أشخاص وجهات خارجية.

وتزامنا مع هذا التوافد المليوني، تجمع الآلاف من المواطنين بمحافظات الجمهورية لينتقلوا أفواجا إلى القاهرة لمشاركة أبناء العاصمة في التظاهرة الوطنية دعما للدولة، حاملين أعلام مصر، ورافعين لافتات للرئيس مرددين هتافات مؤيدة له وللدولة، فضلا عن تنظيم آخرين لوقفات بالأقاليم للهدف نفسه.

توافد مليوني من المحافظات إلى العاصمة

وانطلق 65 أتوبيسا وعشرات السيارات الخاصة و"الميكروباصات"، تحمل الآلاف من أهالي دمياط، إلى محافظة القاهرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربه ضد الإرهاب، لدعم الاستقرار والتنمية.

وبدأ آلاف المواطنين في التوافد من المحافظات، حيث احتشدت عشرات الأتوبيسات في محافظة بورسعيد، حاملة المواطنين إلى ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، للمشاركة في جمعة تأييد الرئيس السيسي والدولة المصرية، ضد الحملات الإرهابية التي تهدف لزعزعة استقرار وأمن الوطن.

الآلاف من أبناء ومواطني محافظة الغربية، كان لهم نصيب في هذه المشاركة، حيث تجمعوا، منذ صباح اليوم، حاملين أعلام مصر، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية شعبية أمام النصب التذكاري بميدان الشهيد هشام بركات في القاهرة.

وتجمع الآلاف من أهالي الشرقية، من مختلف مراكز المحافظة، حيث توجهوا إلى القاهرة، للمشاركة في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد وقوف الشعب خلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لإحباط أي مخططات للمحاولة للنيل من البلاد واستقرارها.

أكثر من 200 أتوبيس والمئات من سيارات "الميكروباص" انطلق نحو القاهرة، حاملة أكثر من 10 آلاف مواطن من أبناء كفر الشيخ، للمشاركة فى مظاهرات دعم الدولة ومؤسساتها ضد الإرهابيين، الذين يحرضون على الوطن.

مراسل يكشف كذب صفحات الإخوان التحريضية

هاني النحاس، مراسل فضائية "صدى البلد" بطنطا، كشف تدليس الإخوان وصفحاتهم التحريضية، التي نوهت إلى وجود متظاهرين في ميدان ستوتة بطنطا، حيث نقل صورة للوضع بالميدان، من أمام تمثال سعد زغلول، لينفي ادعاءات بتجمع أنصار الجماعة الإرهابية.

الجزيرة تواصل التدليس

وكعادتها، تجاهلت قناة الجزيرة تجمع الملايين من المصريين دعما للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، حيث جُبلت على نشر الأكاذيب وتجاهل كل ما هو إيجابي في مصر.

السقطات المهنية للقناة القطرية، كشفت عن توجهها المحرض ضد الدولة المصرية وشعبها وجيشها، حيث نشر الحساب الرسمي للقناة عبر "تويتر"، بثا مباشرا لمظاهرات وصفوها بالمعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الأقصر، بينما كتبوا أسفل البث "مظاهرات مؤيدة للسيسي"، في مشهد فاضح للارتباك والكذب المستمر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا كذلك استمرار مسلسل الكذب والتضليل الذي تمارسه قناة الجزيرة القطرية ضد مصر، بعد أن رصدوا إذاعة "الجزيرة" مقطعي فيديو زعموا أنه لتظاهر العشرات من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية داخل أحد شوارع قنا من صعيد مصر، وكتبوا عليه "قنا منذ قليل"، وفي الوقت ذاته، علقوا على المقطع نفسه في جزء آخر من الشاشة "الوراق منذ قليل".