يوم من الأكاذيب، ربما يكون عنوانًا ملخصًا لما قامت به قناة الجزيرة القطرية خلال الساعات القليلة الماضية، فمن التلفيق والإثارة إلى استخدام مظاهرات مؤيدة للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي على أنها مناهضة له، إلى وضع نفس الفيديو أو الصورة على أنها مظاهرات في أماكن ومحافظات متفرقة، في محاولة لبث سمومها وأكاذيبها وافتعال أمور غير حقيقية، وتقديم صورة مزيفة عن الوضع في مصر.

البداية كانت من البث المباشر الذي نشرته القناة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لمظاهرات وصفوها بالمعارضة للرئيس السيسي في الأقصر، بينما كتبوا أسفل البث "مظاهرات مؤيدة للسيسي"، في مشهد فاضح للارتباك والكذب المستمر.

ولم يفوّت المصريون الناشطون على "تويتر" هذه الفرصة ليلقنوا القائمين على القناة درسا جديدا ويكشفون كذبهم، حيث كان تعليق "تحيا مصر.. فيديوهات قديمة ومفبركة أنا من الصعيد ولا يوجد مظاهرات" هو الأبرز تلاه آخرون أكدوا دعمهم لبلادهم وجيشهم ورئيسهم.

فيما سخر آخرون من المشهد بقولهم: "الجزيرة كده تمام محدش يرصلهم تاني".

وعلى الرغم من افتضاح أمر القناة في المرة الأولى، إلا أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، حيث استمرت في نقل التظاهرات الداعمة للرئيس السيسي في المنصة، بمنطقة مدينة نصر، وادعت أن المتظاهرين مناهضين لرئيس الجمهورية.

في مشهد آخر يكشف كذب وتزوير وتزييف القناة، رصد المصريون إذاعة "الجزيرة" مقطعي فيديو لتظاهر العشرات من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية داخل أحد شوارع قنا من صعيد مصر، وكتبوا عليه "قنا منذ قليل"، وفي الوقت ذاته، علقوا على المقطع نفسه في جزء آخر من الشاشة "الوراق منذ قليل".

واكتشف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن نفس الأشخاص موجودين في الفيديو، وكان أبرزهم شاب يرتدي "تي شيرت أصفر"، معلقين عليها قائلين:" شوفوا صاحب التيشيرت الأصفر.. اتغدى في قنا وطلع على الوراق عادي مش حوار يعني"، وقال آخر: "قناة الخنازير الحقيرة نفس الصورة تلف المحافظات"، و"سبحان الله الجزيرة جايبة مظاهرات من الوراق وقنا قبل قليل، وطبعا الواد أبو تي شيرت أصفر عابر للمحافظات".

كما استمرت القناة في استخدام نفس الأسلوب بعرض صور وفيديوهات يظهر فيها كوبري "قوص" بمحافظة قنا وذيلتها بعبارة "قنا قبل قليل"، وفي جزء آخر من الشاشة عرضت نفس الفيديو الذي يظهر فيه كوبري "قوص" وذيلته بعبارة: "الأقصر قبل قليل"، لينهال على القناة تعليقات ساخرة على انتقال الكوبري بين محافظتين.

وغردت إحدى المتابعات قائلة: "ده بقى جزء من كوبري قوص العلوي، اللي عمله السيسي في محافظة قنا السنة اللي فاتت، الجزيرة نقلته لمحافظة الأقصر.. معجزااااات.. بس مش فاهمة هو الكوبري الجميل اللي عمله الريس عنده مطالب هو كمان؟".

وكشف محمود مقبول، مراسل برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر"، تدليس قناة الجزيرة، وبين حقيقة ادعائها بشان وجود مظاهرات في المحافظة للتنديد بحكم الرئيس السيسي.

وقال مقبول، إن فيديو التظاهرات المزعوم خاص بأحد الموالد الدينية وهو مولد أبو النعمان الشبلي، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد عددًا كبيرًا من هذا النوع من المناسبات.