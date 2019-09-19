أشادت الإذاعية دنيا صلاح عبدالله ابنة الفنان صلاح عبدالله، بدور والدها في مسلسل "قيد عائلي"، خاصة مشهد سقوطه على الأرض مغشيًا على وجهه في حلقة أمس الأربعاء.

ودوّنت دنيا عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "كنت فاكرة إني كبرت، لسه عبيطة زي ما أنا، بتخض وقلبي يتقبض ومعرفش أفصل وأنا بشوف بابا في مشهد تعبان أو في المستشفي أو زعلان"، متابعة: "والله فضل الخولي ده من جواه غلبان".

ويشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي" ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، وأميرة هاني، ومن إخراج تامر حمزة.